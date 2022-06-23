Сейчас очень взрывоопасная ситуация в Литве — немецкий генерал

Генерал немецкой армии в отставке Роланд Катер считает нынешнюю ситуацию в Литве «очень взрывоопасной». В интервью Welt он выражает надежду, что «конфронтации не будет, потому что это автоматически означало бы случай со статьей 5 НАТО».

На вопрос, как он оценивает ситуацию в Литве, есть ли риск, что в случае военных действий России в войну может быть втянут член НАТО, Катер отвечает: «Ну, я нахожу ситуацию очень взрывоопасной». Он подчеркивает, что «Калининград имеет большое стратегическое значение для России. Там есть ракеты «Искандер», которые могут быть вооружены ядерным оружием. У нас есть ЗРК С-400 и многое другое», пишет Первая Лента.

«Есть одно сухопутное сообщение из Беларуси через Сувальскую щель в Калининград. Через них проходят все поставки», — отметил генерал. «Путин этого не примет». Катер хотел бы, чтобы «диалог о том, как решить проблему санкций, с одной стороны, и проблему необходимых поставок для жителей Калининграда, с другой стороны, происходил по дипломатическим каналам до того, как Путин сочтет необходимым военное вмешательство».

Россияне уже говорят о том, что проблема не может быть решена дипломатическим путем, и такое заявление не сулит ничего хорошего. По словам Катер, «то, что говорится публично, и то, что происходит за кулисами, — две разные вещи».

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