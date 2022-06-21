Путин едет в Беларусь: последний раз он был там три года назад

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Гродно в рамках Форума регионов Союзного государства. Это будет первый визит президента России в Беларусь за три года. В последний раз Путин появлялся там 30 июня на закрытии вторых Европейских игр.

Президент России Владимир Путин отправится с двухдневным визитом в Беларусь. По сообщению российского агентства РИА Новости, поездка главы Российской Федерации приурочена к Форуму регионов Союзного государства. Саммит — один из видов встреч, возникших в рамках т. н. Союз Беларуси и России (ЗБиР) — организация, направленная на экономическую и валютную интеграцию обеих стран, пишет Первая Лента.

Форум регионов проходит в Гродно с 30 июня по 1 июля — последний визит Путина в Беларусь состоялся ровно тремя годами ранее.

Информацию о визите Путина предоставил премьер-министр России Михаил Мишустин. — Убежден, что предстоящий Форум регионов с участием президентов России и Беларуси придаст еще более глубокий, новый импульс межрегиональному сотрудничеству, — сказал глава российского правительства в ходе встречи с белорусским коллегой.

«Совещание двух премьеров проходит в рамках двухдневного заседания Евразийского межправительственного совета, которое началось в Минске в понедельник и продолжится во вторник», — сообщает агентство РИА Новости.

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