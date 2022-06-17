Политика

Катастрофическая ситуация Мариуполе: люди сообщают о симптомах холеры

Однако никто их даже не осматривает.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 17 июня, 2022
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Однако никто их даже не осматривает.Ежедневно в Мариуполе до 15 человек сообщают о симптомах холеры. Ситуация в городе драматическая, санитарную инфраструктуру россияне не ремонтируют. Чтобы не допустить развития болезней, оккупанты запретили продажу живой рыбы.

Есть проблемы с доступом к воде и температура поднимается с каждым днем. На следующей неделе там будет 30 градусов по Цельсию, пишет Первая Лента.

Россияне захватили Мариуполь и хвастаются предоставленной гуманитарной помощью, но местные источники сообщают, что ситуация не то чтобы улучшилась, а становится все более сложной.

Главные проблемы — санитария и угроза масштабной эпидемии. По словам советника мэра города Петра Андрущенко, который цитирует сотрудников на месте, ежедневно регистрируют от 10 до 15 человек с симптомами холеры — диареей, рвотой и головной болью.

В городе нет антибиотиков. Нет и соответствующих тестов. Людей, которые обращаются за помощью в российские службы, отправляют домой. По словам Андрущенко, помощь и медикаменты доставляют в город только транспорты Красного Креста. «Сами оккупанты ничего не делают», — сообщает советник мэра.

Ранее мы сообщали, что Гайдай рассказал, какую часть Северодонецка контролируют россияне.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 17 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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