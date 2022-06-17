Джулиана Ассанжа отправят в США: Великобритания одобрила экстрадицию

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель в пятницу одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где он, как ожидается, заслушает обвинения в 18 преступлениях, включая шпионаж и взлом компьютеров. В общей сложности ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

Джулиан Ассанж разыскивается властями США по 18 пунктам обвинения, включая обвинения в шпионаже, связанные с раскрытием WikiLeaks огромных файлов конфиденциальных военных документов США и дипломатических телеграмм, которые, по словам Вашингтона, ставят под угрозу жизни людей, пишет Первая Лента.

Его сторонники говорят, что он герой против истеблишмента. Они считают, что его преследуют за то, что он разоблачил злоупотребления США в конфликтах в Афганистане и Ираке, а его обвинение является политически мотивированным нападением на журналистику и свободу слова.

Министерство внутренних дел Великобритании сообщило в пятницу, что его экстрадиция была одобрена.