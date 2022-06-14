Министр обороны Германии о поддержке Украины: мы передали все, что могли

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт защищает поддержку Германией Украины в борьбе с российской агрессией. На германо-американской встрече в Берлине Ламбрехт подчеркнула, что все, «что было возможно» из ресурсов бундесвера, было отправлено в Украину очень быстро, но и пределы возможной помощи также быстро достигнуты.

Ссылаясь на совместный ответ партнеров по НАТО и ЕС, министр заявила в понедельник: «Во времена опасности мы стоим вместе. И мы способны на экстраординарные действия», пишет Первая Лента.

Она подчеркнула, что Украину поддерживают оружием, деньгами и помощью. Вместе укрепляется уязвимый восточный фланг НАТО, что повышает безопасность всего альянса. Германия также показывает большую помощь.

Ламбрехт подчеркнула, что правительство Германии очень быстро отправило Украине то, что «мы могли» из Бундесвера. Однако Бундесвер очень быстро достиг своих пределов после того, как в последние годы его сократили.

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