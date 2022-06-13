Перевозка украинского зерна: министр Германии заявляет о помощи

Самое главное — помочь Украине снова стать суверенным и независимым государством и вернуться на мировые рынки. Об этом сказал министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, посетивший Украину и Польшу.

Прежде чем Оздемир прибыл в страну, подвергшуюся нападению России, он встретился со своим польским коллегой Хенриком Ковальчиком, чтобы обсудить приоритеты поставок украинского зерна, пишет Первая Лента.

«Пока Путин блокирует морской путь, мы должны использовать и задействовать все доступные альтернативы: дороги, железные дороги и Дунай», — заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. По его словам, Украина не может рассчитывать на то, что Россия разблокирует торговый путь через Черное море.

Немецкий министр пообещал новые средства для увеличения экспортных мощностей в Измаиле на Дунае, на границе с Румынией, что позволит сократить время пребывания судов в порту.

Оздемир приехал в Украину из Польши, где обсуждал экспорт украинского зерна по железной дороге со своим польским коллегой Хенриком Ковальчиком. Как сообщает портал Euractiv, министр Ковальчик заявил на встрече, что Польша, как непосредственный сосед Украины, несет «особую ответственность» за помощь в экспорте своей сельскохозяйственной продукции.

Ранее мы сообщали, что водитель врезался в толпу людей в Берлине.