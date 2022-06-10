Гиркин рассказал, где находятся ВСУ в Херсонской области: сразу за Чернобаевкой

Украинские войска находятся весьма близко к Херсону. Об этом можно судить со слов так называемого «бывшего министра обороны «ДНР», представителя ФСБ России Игоря Гиркина.

На своей странице в одной из социальных сетей он рассказал о позициях ВСУ в Херсонской области. Он заявил, что севернее Херсона в легендарной уже Чернобоевка стоит российская армии, однако севернее него уже находится у украинская армия, пишет Первая Лента.

«Проводим на карте воображаемую линию от Чернобаевки на северо-восток, находим н.п. Першетравневое и Музыковка. Они — за нашими, а западнее — уже «укры». Дальше от Музыковки ведем линию на восток по н.п. Гороховское, Садовое, Баратовка — до р.Ингулец — это позиции наших войск (включительно). Дальше на восток (до района н.п. Давыдов Брод, где в последние 2 недели продолжались ожесточенные бои) — я пока уточняю, но крупный посёлок Снигирёвка — с марта месяца под «», — заявил Гиркин.

Ранее Арестович рассказал об успехах ВСУ в Херсонском направлении.