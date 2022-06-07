Политика

Арестович рассказал об успехах ВСУ в Херсонском направлении

Враг покинул населенный пункт в 30 километрах от Херсона.

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 июня, 2022
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Украинская армия имеет определенные успехи в Херсонской области. Об этом рассказал  советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live Арестович рассказал, что россияне оставили Благодатное на Херсонщине, что в 30 км от Херсона. При этом он назвал это не бегством, а маневром, так как противник решил усилить другой район из-за контрнаступления украинских военных, пишет Первая Лента.

«Таким образом они усилили правобережную группировку — перебросили войска с Благодатного (30 км от Херсона) на другой участок Херсонской области», — отметил Арестович.

Он отметил, что в этом направлении все складывается весьма неплохо. В тоже время в Донецкой и Луганской областях ситуация складывается в пользу российской армии, которая всеми силами хочет выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз официально принял шестой пакет санкций против России.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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