Контрнаступление украинских войск на границе Херсонской и Николаевской областей

Украинская армия провела эффективное контрнаступление на границе Херсонской и Николаевской областей на юге Украины, вынудив российскую армию занять оборонительную позицию, подтвердил в последнем отчете Американский институт военных исследований (ISW).

По мнению аналитиков центра, контрнаступление не приведет к отвоеванию значительных территорий в этой части страны, но может затормозить укрепление административного контроля над оккупированными территориями и вынудить россиян ввести больше солдат, пишет Первая Лента.

ISW подчеркивает, что главной целью России остается восток Украины, где в воскресенье оккупанты продолжили наступление на Северодонецк, но без особых успехов. По оценкам американских экспертов, российская кампания, ранее сосредоточенная на Донецкой и Луганской областях, теперь сосредоточена исключительно на этом городе.

Россияне также продолжили наступление на Славянск в Донецкой области. Однако ISW не смог подтвердить никаких изменений позиций на этом участке фронта. Цель российских войск — перекрыть пути снабжения украинцев к северо-западу от Бахмута в Донецкой области. По мнению экспертов, россияне до сих пор пытаются окружить украинские части, чтобы занять всю Донецкую и Луганскую области.

Российские войска также обстреляли населенные пункты к северу от Харькова на северо-востоке Украины, что должно было помешать продвижению украинских войск, направлявшихся в сторону украинско-российской границы.

Ранее мы сообщали, что в Северодонецке критическая ситуация, противник вошел в город.