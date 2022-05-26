Арестович матом обратился к западным партнерам – видео эмоционального выступления

Все больше европейских стран и политиков выступают за то, чтобы Украина поделилась своими территориями с Россией и тогда можно ожидать мира от Москвы. Об этом рассказал в эфире Фейгин Live советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он заявил, что Россия давит на фронте и возможно, снова попытается пойти на Киев, Чернигов и Сумы. В тоже время некоторые западные политики к рассказывают, что Кремль стремится к миру, мол, это Киев не хочет, давайте надавим на него, пишет Первая Лента.

«России — всего-то нужно, делов-то — Запорожская и Херсонская область! А дальше новое мирное соглашение в Европе, украинцы должны «умерить свои аппетиты». И на этом мы установим всеобъемлющий мир в Европе бизнес as usual», — заявил Арестович.

После этого он перешел на мат: «Я сегодня страшно злой, глядя на всё это. А не пошли бы вы на*уй, долбо*бы, бл*дь?! С такими предложениями, бл*дь, немножко поторговать украинской территорией? Вообще о*ерели там, бл*дь? У нас кровь, у нас дети умирают… Выкусите, бл*дь. Никогда такого не будет».

Doradca prezydenta Ukrainy Arestowicz zwrócił się do zachodnich partnerów, którzy chcą negocjacji z Rosją.#wojna #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/QLQwVgNmwL — WojnaNews24PL (@news24_pl) May 26, 2022

Ранее мы сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность отправки спецназа в Украину.