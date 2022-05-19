Политика

ВСУ по силам военным путем освободить Херсон – военный эксперт

Исследователь Conflict Intelligence Team высказал свое мнение по этому поводу.

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 19 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад

Украинкой армии вполне по силам провести контрнаступление и вернуть Херсон. Такое мнение высказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В интервью Радио НВ эксперт отметил, что именно Херсонское направление является самым перспективным для ВСУ в плана возможно контрнаступления, пишет Первая Лента.

«Там тоже фронт стагнирован. Но Херсон [находится] по ту сторону Днепра, поставки в Херсон украинцам будет гораздо легче нарушить и освободить город, потому что у россиян нет мотивации защищать именно Херсон. И им действительно было бы даже легче строить свою оборону именно по Днепру. Херсон украинцам будет проще вернуть под контроль и освободить город», — убежден Михайлов.

Он также отметил, что у российской армии не остается сил для наступления на Гуляйполе.

Ранее мы собщали, что в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 19 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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