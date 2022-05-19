Польский премьер призвал до изоляции Путина

Я призываю к изоляции президента России, дипломатия требует диалога, а с террористами нельзя договариваться. Такое заявление сделал премьер-министр Матеуш Моравецки в четверг в ходе конференции PISM Strategic Ark.

В своем вступительном слове глава польского правительства коснулся российской агрессии против Украины. «Я убежден, что война никогда не бывает неизбежной. Она всегда является результатом либо сознательного решения, либо отсутствия такого решения», — сказал Моравецки, пишет УРА-Информ.

Премьер-министр, вспоминая массовые убийства мирных жителей в Буче или Мариуполе, оценил, что «все эти события должны пробудить нас от геополитических мечтаний и заставить отказаться от наших старых иллюзий».

Как он отметил, ходят слухи о попытках позволить Владимиру Путину сохранить лицо на международной арене. «Но как вы можете пытаться спасти или сохранить то, что на самом деле было полностью утрачено?» — спрашивал он.

По словам премьера, сегодня у нас есть основания попытаться понять динамику российского империализма и, возможно, тоталитаризма. Он добавил, что мы также должны быть готовы «внимательно посмотреть на себя». «Посмотрите в зеркало и подумайте о своей личности в мире, полном неопределенности», — сказал Моравецки.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв.