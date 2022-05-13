Очередные провокации в Приднестровье: сообщают о попытке поджечь нефтебазу

Утром в пятницу неизвестные якобы забросали бутылки с веществом, которое подожгло нефтехранилище и военную заправочную базу в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы. Информация поступает из так называемого министерства иностранных дел самопровозглашенной «республики».

Повреждений и пострадавших в местах обстрелов не зафиксировано. «Злоумышленники использовали автомобиль с иностранными регистрационными номерами», — говорится в сообщении приднестровского ведомства, пишет Первая Лента.

Приднестровье — сепаратистская «республика» на молдавской территории с преобладанием русскоязычного населения — в начале 1990-х годов отказалось от повиновения властям Кишинева и после непродолжительной войны, сопровождавшейся вмешательством России, завоевало почти полную независимость. У нее есть свой президент, армия, силы безопасности, налоговая инспекция и валюта.

Независимость Приднестровья не признана ни одной страной, в том числе и Россией, хотя последняя поддерживает ее экономически и политически. В Приднестровье также дислоцировано около 1,5 тыс. российских солдат.

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