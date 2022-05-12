Политика

Задачи России стали более скромными – Арестович о новых планах Кремля

Теперь у оккупантов не так много вариантов развития событий.

Photo of Виктор Виктор Send an email 22 часа agoОбновлено: 12 мая, 2022
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Российская Федерация значительно уменьшила свои цели в войне в Украине. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он заявил, что Россия начала скромнеть в своих приоритетах, а также то, что она явно не хочет ядерной или большой войны с НАТО. При этом цели все время уменшаются, пишет Первая Лента.

«Уже никто не ставит задач даже на границы Донецкой выйти, по крайней мере сейчас. На границы Херсонской … Давайте мы-ка сделаем, что можем: границы Луганской, а потом уходим в фазу оппозиционной борьбы, становимся в оборону, пытаемся накопить войска, а параллельно ведем внегласный торг», — заявил Арестович.

Он добавил, что последние заявление Олафа Шольца и Эммануэля Макрона говорят о том, что уже началась подковерная борьба.

Ранее британская разведка назвала главную причину боевых действий за остров Змеиный.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 22 часа agoОбновлено: 12 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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