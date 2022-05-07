Спикер Пелоси: россия – спонсор международного терроризма, а путин – трус

07.05.2022 06:35

Укринформ

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поддерживает обращение Украины к Конгрессу с просьбой признать россию государством – спонсором терроризма.

Как передает Укринформ, об этом Пелоси сказала в интервью MSNBC, текст которого размещен на ее веб-странице.

Отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли она это обращение, Пелоси сказала: «Без сомнения, я выступаю за это уже давно. Если россия не включена в список государств – спонсоров терроризма, то порвите и выкиньте такой список».

Она напомнила, что лидер ядерного государства, которое вторгается в другую страну, угрожает применением тактического ядерного оружия, побуждает своих военных к актам насилия, изнасилованию девочек на глазах их матерей, и матерей – на глазах детей, похищению детей и т.д. Эти акты насилия «выходят за рамки цивилизованного человеческого поведения», – отметила спикер Палаты представителей США.

«Путин – трус. Он воюет против гражданского населения. Он воюет против детей. Он использует это как оружие в войне. Поэтому, я считаю, они должны быть в списке спонсируемых государством террористов, и надеюсь, что это произойдет», – добавила Пелоси, отметив, что решение по этому вопросу в США должен принимать президент страны.

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Спикер Палаты представителей подчеркнула, что такое решение облегчило бы применение санкций против россии, поэтому, по ее мнению, «это очень важно сделать».

Как сообщал Укринформ, 3 мая Верховная Рада приняла обращение к Палате представителей и Сенату США относительно признания рф спонсором терроризма.

Фото: ZACH GIBSON / MCT

По материалам: Укринформ