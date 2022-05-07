Для разблокирования переговоров россия должна отвести войска к позициям 24 февраля — Зеленский

06.05.2022 21:37

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для возобновления переговоров с россией является отведение российских войск к позициям, как было до полномасштабного вторжения – по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Такое мнение он высказал во время выступления перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House, сообщает корреспондент Укринформа.

“Я считаю, что шаг минимальный перед тем, как закончить всю войну, минимальный шаг – он есть. Чтобы нам нормально начать говорить, если можно в целом использовать слова "нормально", то если бы разблокировать, скажем так, дипломатический формат отношений для остановки войны между Украиной и россией, то и шаг должен быть – восстановить ситуацию, которая была до полномасштабного вторжения. до 24 числа (февраля – ред.). Им нужно отойти на те временные контактные линии или разграничительные линии, и отойти туда войсками. Тогда можно говорить, полноценно. Я так считаю. И хотя, чтобы им отойти, им также придется говорить. И нам, и я это понимаю. И еще раз говорю, пока еще, несмотря, что они разрушают все наши мосты, но все же таки я считаю, что не все мосты для этого разрушены”, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, какой минимум он, как президент, от имени своего народа может принять в мирном соглашении с россией.

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Также Зеленский подчеркнул, что "меня избирал народ Украины как президента Украины, а не как президента мини-Украины".

Как сообщалось, последние очные переговоры между украинской и российской делегациями прошли 29 марта в Стамбуле. Украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению войны, среди которых подписание международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, договор с рф в случае подписания должен содержать логику выхода из войны и красные линии для предотвращения новых наступлений россиян на территорию Украины.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ