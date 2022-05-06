Вступление Украины в ЕС будет зависеть от двух факторов – Климпуш-Цинцадзе

06.05.2022 17:33

Укринформ

Вступление Украины в Европейский Союз будет зависеть от внешних факторов и того, насколько быстро и целостно наша страна сможет пройти необходимую трансформацию.

Об этом народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, отвечая на вопросы корреспондента агентства.

«Что касается того, когда мы станем членами Европейского Союза, то это будет зависеть не только от внешних факторов, но и от того, насколько быстро и целостно и в единстве мы пройдем ту трансформацию, которая нужна для того, чтобы мы не были слабым членом. ЕС. А именно для того, чтобы мы чувствовали себя уверенно, равноправно, наравне со всеми членами Европейского Союза. Это огромная работа», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она привела пример Словакии, "которая очень быстро прошла этот процесс, который занял три года". Депутат надеется, что наш путь между кандидатством и членством также не будет длиннее трех лет.

В то же время, добавила Климпуш-Цинцадзе, многое зависит от внешних факторов. Ныне Украина может наблюдать за тем, как развиваются события, как меняются мнения среди политиков в мире. Ведь они ориентируются на мнение своих граждан. А люди в ЕС показывают чрезвычайный уровень поддержки нашему государству, добавила депутат.

Она поблагодарила те страны, которые четко выразили свою поддержку Украине в вопросе вхождения в ЕС. В частности, Польше, странам Балтии, Италии, Хорватии, Чехии, Румынии.

«Но все равно, к сожалению, есть те страны, которые дальше сомневаются, где руководители стран даже делают публичные заявления, как недавно сделал министр Австрии заявление относительно оговорок касательно предоставления Украине в ближайшее время статуса страны-кандидата. Мы понимаем. Мы с вами должны вести себя как очень ответственная страна. Мы понимаем, что есть очередь тех стран, которые уже давно стучат в дверь Европейского Союза», – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе 28 февраля 2022 года. 8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Украину лично передала ему соответствующий опросник.

18 апреля Президент передал главе представительства Европейского Союза Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Украина рассчитывает на принятие соответствующего решения на заседании Европейского совета в июне.

По материалам: Укринформ