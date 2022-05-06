Вступление в Евросоюз является одним из ключевых аспектов победы в войне – Президент

06.05.2022 21:53

Укринформ

Президент Украины считает, что победу Украины в войне с россией следует рассматривать как комплекс побед во всех сферах.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал на конференции аналитических центров Великобритании на базе Chatham House, передает Укринформ.

«Для меня самое главное – это победа Украины, а в нее мы закладываем то, что принадлежит нам. О сохранении нашей территории и максимальной сохранности наших людей. Для меня победа – это не потерять сейчас 11 миллионов человек, возвращение 5 миллионов человек. Победа – это сделать страну экономически по крайней мере такой, какой она была до этой страшной войны для начала. Чтобы западный мир имел полное понимание того, что здесь происходит, чтобы они чувствовали нашу боль – тогда они будут объединены и их не раскачает российская пропаганда. Для меня победа – это вступление Украины в Европейский Союз, со всеми шагами», — сообщил Зеленский.

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По его словам, вступление в Евросоюз является одним из ключевых аспектов победы, ведь «этого хочет народ Украины, они отстаивали это право на Майдане, это вызов этой войны».

Кроме того, Президент хочет, чтобы российское командование, солдаты были наказаны за свои действия относительно Украины. Больше причин думать о них, по его словам, нет.

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Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска уничтожают объекты инфраструктуры, жилые районы украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

США, Европейский Союз и другие страны мира приняли санкции против страны-агрессора.

По материалам: Укринформ