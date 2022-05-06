МИД осудило акт вандализма на мемориале в Нидерландах

МИД осудило акт вандализма на мемориале в Нидерландах

06.05.2022 11:55

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины осудило акт вандализма, совершенный на военном кладбище Йонкербос в нидерландском городе Неймегене.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Твиттере, передает Укринформ.

«Мы решительно осуждаем акт вандализма, совершенный на военном кладбище Йонкербос в Неймегене, Нидерланды. Считаем этот акт жестоким оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в том числе против Украины», — заявили в МИД.

Как сообщал Укринформ, в Нидерландах злоумышленники совершили провокацию и акт вандализма на военном кладбище и мемориале Йонкербос в городе Неймеген.

Российская пропаганда обвинила в этом полк «Азов» на основании того, что вандалы нарисовали там символику азовцев и украинский флаг.

Экс-командир полка «Азов» и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин опроверг причастность к вандализму и заявил, что представители движения осуждают любое повреждение или разорение памятников Второй мировой войны.

По мнению Жорина, цель этого вандализма очевидна — устроить конфликт и рассорить народы между собой.

В Нидерландах ежегодно 5 мая отмечают День освобождения от нацистской оккупации.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ