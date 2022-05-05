Зеленский сегодня поговорил со Штайнмайером
Зеленский сегодня поговорил со Штайнмайером
05.05.2022 16:07
Укринформ
В четверг, 5 мая, состоялся разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Как передает Укринформ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграме.
"Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня", — отметил Ермак.
Он заметил, что Германия остается мощным союзником Украины.
"О подробностях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины — напрасна", — подчеркнул Ермак.
Как сообщалось, накануне Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с главой Украинского государства Зеленским.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ