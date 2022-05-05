Политика

Зеленский сегодня поговорил со Штайнмайером

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 5 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский сегодня поговорил со Штайнмайером

Зеленский сегодня поговорил со Штайнмайером

05.05.2022 16:07

Укринформ

В четверг, 5 мая, состоялся разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как передает Укринформ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграме.

"Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня", — отметил Ермак.

Он заметил, что Германия остается мощным союзником Украины.

"О подробностях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины — напрасна", — подчеркнул Ермак.

Как сообщалось, накануне Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с главой Украинского государства Зеленским.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 5 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад
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