В правительстве Австрии не ждут скорого присоединения Украины к ЕС

05.05.2022 03:34

Укринформ

Австрия не выступает против членства Украины в Евросоюзе, но это – длительный процесс, который не завершится в ближайшие 5-10 лет

Как передает Укринформ, об этом заявила в интервью APA австрийский министр по вопросам Европы Каролин Эдтштадлер.

"Что министр иностранных дел (Александер Шалленберг. – Ред.) также хотел сказать, так это то, что, возможно, придется проявить творческий подход к тому, как приблизить Украину к западным ценностям", — заявила Эдтштадлер, комментируя заявление главы МИД Австрии о возможных альтернативных путях присоединения Украины к ЕС.

По ее словам, министр не имел в виду отказа в членстве Украины в ЕС, как это могли воспринять в Украине. "Украина, очевидно, услышала "нет" членству в ЕС, но это не подразумевалось и не является позицией Австрии", — заявила Эдтштадлер.

В то же время, министр по вопросам Европы считает, что полноценное членство Украины в ЕС – это "длительный процесс, к которому нужно привыкнуть, которого точно не произойдет в ближайшие несколько лет". По ее мнению, присоединения Украины к Евросоюзу "не добиться в ближайшие пять-десять лет". На этом фоне она также отметила, что "некоторые государства Западных Балкан ждали следующего шага десятилетиями". И для Украины здесь не может быть ускоренной процедуры.

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В интервью Эдтштадлер также заявила, что с пониманием относится к снабжению оружием в Украину странами Запада. По ее мнению, без этих поставок Украина уже могла бы не существовать, а россия уже могла бы нацелиться на следующую европейскую страну.

"Если бы здесь не было поддержки Украины поставками оружия, то Украины уже не существовало бы. И тогда была бы уже следующая граница, и она, возможно, стала бы следующей целью путина в его прицеле. Вот почему с точки зрения Европы необходимо поддерживать поставки оружия. Для Австрии просто несовместимо из-за нейтралитета поставлять оружие", — заявила Эдтштадлер.

В то же время она указала на то, что Австрия вносит вклад в оказание Украине гуманитарной поддержки, защитного снаряжения и, наконец, приема перемещенных лиц.

Как сообщалось, глава МИД Австрии Александер Шалленберг на саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге поставил под вопрос необходимость полноценного членства Украины в Евросоюзе. По словам Шалленберга, для принадлежности к Европе Украине якобы необязательно становиться полноценным членом ЕС, а "связь с ЕС" может быть и путем отдельных "специальных предложений". При этом глава австрийского МИД указал на то, что есть государства Западных Балкан, которые проходили значительно более долгий путь к кандидатству.

В МИД Украины заявили, что разочарованы такими заявлениями Шалленберга, считая их "стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы".

Между тем, заявление главы МИД Шалленберга, представляющего "Австрийскую народную партию" (ÖVP), по европейским перспективам Украины вызвало дискуссию среди самого австрийского политикума. В частности, в партии "Зеленые", которая выступает партнером ÖVP в правительственной коалиции, не поддержали Шалленберга, подвергшего сомнению необходимость полноценного членства Украины в ЕС. Так, представитель "Зеленых" по вопросам внешней политики Ева Эрнст-Дзидзич заявила, что "нашей целью должно быть то, чтобы Украина стала полноправным членом (в Евросоюзе. – Ред.)".

По материалам: Укринформ