Совбез ООН обсудит защиту гражданского населения и инфраструктуры в Украине

Совбез ООН обсудит защиту гражданского населения и инфраструктуры в Украине

05.05.2022 04:41

Укринформ

Совет Безопасности ООН обсудит в четверг проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуре в Украине в условиях российской агрессии

Как сообщили корреспонденту Укринформа в секретариате Совбеза, этот вопрос будет рассматриваться в рамках недавно принятой повестки дня работы СБ на 2022 год «Поддержание мира и безопасности Украины».

От ООН на заседании будут делать доклад Генеральный секретарь Антониу Гутерреш или его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло (если Гутерреш не успеет прибыть в Нью-Йорк из командировки по странам Африки), заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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К участию в заседании приглашена Украина. Ожидается выступление Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Рассмотрение этого вопроса инициировали Соединенные Штаты как страна, председательствующая в Совете Безопасности в мае.

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Как сообщал Укринформ, постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула ранее, что война России против Украины относится к приоритетным темам в работе Совета Безопасности в мае.

По материалам: Укринформ