Зеленский назвал фейк о намерении Польши захватить часть Украины «информационной ракетой» рф

29.04.2022 18:38

Укринформ

Сообщения российских СМИ о том, что Польша якобы хочет захватить Западную Украину, является пропагандой, "информационными ракетами, чтобы спровоцировать панику".

Об этом на брифинге для польских СМИ заявил в пятницу в Киеве президент Владимир Зеленский, передает Укринформ со ссылкой на PAP.

"Российские новости – это своего рода информационные ракеты, имеющие целью спровоцировать панику", – сказал Зеленский.

Он отметил, что нет времени думать о том, что говорят российские политики, повторяющие пропагандистскую информацию о возможности захвата Польшей части Западной Украины.

Президент Украины подчеркнул: в Варшаве прекрасно знают, что в случае агрессии против нее "Польша и Украина будут вместе".

Он отметил глубокую потребность объединения в свете российской агрессии. Зеленский отметил, что исторические вопросы, ранее создававшие проблемы в украинско-польских отношениях, "ничто по сравнению с дружбой и единением обеих стран, к чему привела ненависть к общему врагу".

Касаясь вопроса о близких отношениях Венгрии и России, Зеленский подчеркнул, что, кажется, Будапешт "не осознает опасности, но рано или поздно они вынуждены будут обороняться".

Зеленский отметил, что россияне действуют методично, в частности, "методично убивают: таким же способом в разных частях Украины". По его словам, такой же методичный подход россияне применяют при мирных переговорах с украинцами. Впрочем, что бы ни было решено во время переговоров, обо всем окончательно принимает решение путин. Тем не менее, переговоры он назвал необходимыми, а их ведение Президент Украины считает своим долгом.

Зеленский поблагодарил Польшу и польский народ за беспрецедентную помощь Украине и украинцам, которую они предоставляют после начала широкомасштабной войны россии против Украины. "Хочу особо поблагодарить Анджея Дуду и его супругу за то, каким образом они включились в помощь Украине", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что на протяжении первых дней полномасштабной войны он по нескольку раз в день разговаривал с президентом Польши.

Ранее директор службы внешней разведки россии Сергей Нарышкин заявил российским пропагандистским СМИ, что Польша планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими историческими территориями в Украине.

Как информировалось, на данный момент Польша предоставила Украине военную помощь более чем на 1,6 млрд дол. В частности, речь идет о более чем 200 танках Т-72, ​​CАУ "Гвоздика", РСЗО "Град", ПЗРК Piorun ("Молния"), разведывательные беспилотники, боевые дроны, артснаряды и т.д.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ