Уже 27 диппредставительств иностранных государств работают в Киеве — Зеленский

29.04.2022 22:48

Укринформ

В Киев вернулась посол Великобритании Мелинда Симмонс, уже 27 иностранных дипломатических представительств работают в столице.

Об этом в вечернем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Укринформ.

"Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сегодня вернулась в Киев. Сейчас уже 27 иностранных дипломатических представительств работают в столице нашего государства, и это очень важный жест поддержки нашей Украины, за что мы все им благодарны", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что такие жесты вместе с мощной обороной, финансовой и политической поддержкой со стороны свободного мира означают, что с каждым днем ​​для россии все очевиднее необходимость прекратить войну.

"Проигрыш оккупантов безальтернативный", — подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, посольства Азербайджанской Республики и Нидерландов сегодня возобновили свою деятельность в Киеве.

По материалам: Укринформ