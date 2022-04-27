Украина призывает Венгрию не спекулировать на теме войны и поддержать новые санкции против россии

Украина призывает Венгрию не спекулировать на теме войны и поддержать новые санкции против россии

27.04.2022 21:19

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины призывает Будапешт воздержаться от попыток впутать войну в контекст дискуссии с Европейским Союзом о верховенстве права.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«Попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны россии против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы», — отметил он.

Пресс-секретарь призвал венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а при этом работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования.

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Как сообщалось, 27 апреля представители Евросоюза сделали первый шаг в применении механизма сокращения финансирования Венгрии, направив Будапешту соответствующее письмо. Брюссель акцентировал на проблемах Венгрии, которые могут нарушать верховенство права и повлиять на бюджет ЕС.

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Комментируя это письмо, представитель правительства Венгрии заявил, что «нужно удержать страну от войны, убедиться, что венгерские семьи не платят цену войны».

По материалам: Укринформ