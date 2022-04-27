Встреча в Рамштайне показала создание антипутинской коалиции – Ельченко

27.04.2022 14:26

Укринформ

Встреча глав оборонных ведомств более 40 стран на авиабазе Рамштайн фактически показала создание антипутинской коалиции, целью которой является победа Украины в войне с россией.

Такое мнение высказал в эфире национального телемарафона бывший постпред Украины при ООН и экс-посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

«Я в этом (встрече на авиабазе Рамштайн – ред.) вижу очень простую, но очень важную для Украины вещь – это фактически создание антипутинской коалиции… Это свидетельствует о том, что дороги назад от этой борьбы нет. Это мне напоминает – с определенной натяжкой, потому что это были другие исторические обстоятельства, – антигитлеровскую Тегеранскую конференцию 1943 года, на которой уже начали договариваться, что будет после того, как фашистская Германия будет повержена и каким будет мир после войны», – сказал Ельченко.

Он добавил, что до этого мы, возможно, еще не дошли, в то же время, по его мнению, встреча на авиабазе Рамштайн свидетельствует как минимум о гораздо большем уровне координации помощи.

В этом контексте Ельченко отметил создание в Штутгарте центра координации поставок военной помощи Украине и заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, что Соединенные Штаты ускоряют поставки оружия Украине и теперь этот процесс обычно занимает всего 72 часа после получения запроса от Украины.

«Это очень быстро, это невиданные темпы. Да, возможно, это немного поздно, но тем не менее, это свидетельствует о том, что и НАТО в целом, и отдельные страны НАТО, и ЕС, и мир прекрасно понимают, как важно сегодня очень быстро предоставлять помощь Украине, ведь речь уже не идет просто о том, чтобы Украина выстояла, а о том, чтобы Украина победила в этой войне, и об этом открыто говорили и президент Байден, и госсекретарь Блинкен, и министр обороны Остин и другие чиновники», — акцентировал дипломат.

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Как сообщал Укринформ, по инициативе США во вторник на авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялась встреча глав оборонных ведомств и начальников штабов более 40 стран. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.

Министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.

По материалам: Укринформ