Красносельский заявляет о «нейтралитете» Приднестровья
Красносельский заявляет о «нейтралитете» Приднестровья
26.04.2022 18:12
Укринформ
Так называемый глава Приднестровья Вадим Красносельский заявляет о соблюдении "нейтралитета" во время развязанной россией войны против Украины.
Его заявление опубликовано в Телеграм-канале ТСО Приднестровья, передает Укринформ.
По словам Красносельского, первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий показали, что следы нападений на "объекты управления "Приднестровья" ведут в Украину".
Он также заявляет, что "после начала боевых действий в Украине Приднестровье придерживалось нейтралитета".
При этом Красносельский предполагает, что "те, кто организовал это нападение, преследуют цель втянуть Приднестровье в конфликт. И могу уверенно сказать, что не получится".
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Как сообщал Укринформ, ранее в приднестровском регионе возле поселка Маяк сообщили о взрывах на радиотелецентре.
Накануне в здании "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенного Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, жертв нет.
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что это спланированная провокация российских спецслужб.
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Так называемый глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что было зафиксировано три "террористических атаки" — пострадали здание "МГБ" в Тирасполе, воинская часть в районе села Заборы и вышки радиотелецентра возле поселка Маяк.
Президент Молдовы Майя Санду во вторник созвала заседание Высшего Совбеза в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.
По материалам: Укринформ