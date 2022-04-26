Красносельский заявляет о «нейтралитете» Приднестровья

26.04.2022 18:12

Укринформ

Так называемый глава Приднестровья Вадим Красносельский заявляет о соблюдении "нейтралитета" во время развязанной россией войны против Украины.

Его заявление опубликовано в Телеграм-канале ТСО Приднестровья, передает Укринформ.

По словам Красносельского, первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий показали, что следы нападений на "объекты управления "Приднестровья" ведут в Украину".

Он также заявляет, что "после начала боевых действий в Украине Приднестровье придерживалось нейтралитета".

При этом Красносельский предполагает, что "те, кто организовал это нападение, преследуют цель втянуть Приднестровье в конфликт. И могу уверенно сказать, что не получится".

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Как сообщал Укринформ, ранее в приднестровском регионе возле поселка Маяк сообщили о взрывах на радиотелецентре.

Накануне в здании "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенного Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, жертв нет.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что это спланированная провокация российских спецслужб.

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Так называемый глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что было зафиксировано три "террористических атаки" — пострадали здание "МГБ" в Тирасполе, воинская часть в районе села Заборы и вышки радиотелецентра возле поселка Маяк.

Президент Молдовы Майя Санду во вторник созвала заседание Высшего Совбеза в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.

По материалам: Укринформ