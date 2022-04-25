Зеленский поздравил Макрона с победой на президентских выборах

Зеленский поздравил Макрона с победой на президентских выборах

25.04.2022 01:06

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах.

Как передает Укринформ, об этом глава государства написал в Твиттере.

«Поздравляю Президента Франции и настоящего друга Украины Эмманюэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эмманюэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу», — заявил Зеленский.

Вітаю Президента 🇫🇷 та справжнього друга 🇺🇦 @EmmanuelMacron з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

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Как сообщал Укринформ, согласно первым оценкам президентских выборов 24 апреля, которые обновляются, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон получил более 58% голосов и победил лидера ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

По материалам: Укринформ