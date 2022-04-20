Политика

Світові лідери провели телеконференцію — обговорювали підтримку України

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 апреля, 2022
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Світові лідери провели телеконференцію - обговорювали підтримку України

Світові лідери провели телеконференцію — обговорювали підтримку України

20.04.2022 04:25

Укринформ

Мировое сообщество осознает необходимость дальнейшей финансовой поддержки Украины на фоне российского вторжения.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявили в офисе премьер-министра Канады по итогам телефонного разговора между лидерами Канады, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Японии, ЕС и НАТО.

"Премьер-министр и другие лидеры признали критическую важность продолжения финансовой поддержки Украины таким образом, который отвечает ее потребностям и быстро приспосабливается к изменяющимся обстоятельствам в стране, особенно по продовольственной безопасности и гуманитарной помощи", — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что собеседники "осудили российские военные преступления и жестокость в Украине и пообещали привлечь россию к ответственности за ее действия, в том числе в Международном уголовном суде".

«Собеседники отметили важность для союзников поддержания твердой общей позиции относительно поддержки Украины. Они выразили свою коллективную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины», – рассказали в офисе Трюдо.

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Как известно, 24 февраля россия начала новый этап восьмилетней войны против Украины – полномасштабное наступление. Враг производит массированные обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов и сел.

ВСУ, Силы территориальной обороны и весь украинский народ эффективно дают отпор российским войскам и наносят им большие потери.

Фото: President Biden, Twitter

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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