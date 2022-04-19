Украина отправила Еврокомиссии ответы на опросник относительно вступления в ЕС

18.04.2022 16:20

Укринформ

Украина 18 апреля отправила Европейской комиссии ответы на опросник о соответствии политическим и экономическим критериям членства в Евросоюзе для получения статуса кандидата на вступление.

Об этом в комментарии Укринформу в понедельник сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Документ объемом 43 страницы с 374 вопросами в конечном итоге вырос до 1156 страниц ответов – это глубокий аудит государства на соответствие политическим и экономическим критериям членства в ЕС», — сказала Стефанишина.

Она отметила, что, как и отмечал Президент Владимир Зеленский, правительственная команда справилась с этой амбициозной задачей за неделю.

Вице-премьер сообщила, что опросник состоит из двух частей, одна из которых содержит политические и экономические критерии, а вторая охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права Европейского Союза.

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«Следующий этап – это заполнение второй части опросника, которую мы уже получили. Речь идет об оценке соответствия нашего законодательства европейскому. Правительственная команда приложит все усилия для скорейшего заполнения и этой части», — заверила Стефанишина.

Как сообщал Укринформ, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква 17 апреля сообщил, что Украина уже заполнила опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе и рассчитывает на принятие соответствующего решения на заседании Европейского совета в июне.

8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Украину передала Зеленскому соответствующий опросник.

По материалам: Укринформ