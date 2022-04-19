Ермак рассказал, когда Украина должна начать переговоры о вступлении в ЕС
Ермак рассказал, когда Украина должна начать переговоры о вступлении в ЕС
18.04.2022 18:05
Укринформ
Команда Президента Владимира Зеленского работает над ускорением выполнения украинских обязательств на пути вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил в Телеграме, передает Укринформ.
"Рассчитываем получить статус страны-кандидата на членство в ЕС по итогам заседания Европейского совета в июне. Далее должны начаться переговоры о вступлении, которые должны проходить по ускоренной процедуре. Сейчас вся команда Президента, Офиса и правительства работает над тем, чтобы сделать все от нас зависящее в кратчайшие сроки", – отметил Ермак.
Руководитель ОП напомнил, что первая часть опросника для оценки возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС уже заполнена и отправлена на рассмотрение Европейской комиссии. Он отметил, что все было сделано через неделю, как и обещал Президент Зеленский председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее визита в Киев.
По словам Ермака, далее власти будут работать над второй частью опросника и ожидать положительной рекомендации Еврокомиссии.
Он заверил, что Украина будет в ЕС.
Как сообщал Укринформ, 8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Украину передала Зеленскому соответствующий опросник.
По материалам: Укринформ