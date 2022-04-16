россия хочет оккупировать как можно больше территории, чтобы давить на переговорах — Зеленский

16.04.2022 19:24

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что одной встречи с руководством россии не хватит для того, чтобы урегулировать все и договориться по всем вопросам, которые позволят установить мир.

Об этом глава государства сказал в интервью украинским СМИ, передает корреспондент Укринформа.

«Я – за то, что встреча с россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всем. Потому что там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, пойдут ли они на это, на наш вариант, или мы пойдем на их вариант», — сказал Зеленский.

В частности, по его словам, это касается вопроса оккупированных россией территорий Донецкой и Луганской областей.

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«Они хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей, чтобы те люди, которые там находятся, которые считают себя украинцами, чтобы они знали, где живут, что не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства. Я считаю, что это часть Украины, они считают, что часть Украины, боевики Л/ДНР считают, что они – часть россии, а россия не считает их частью россии, а считают, что они – отдельные «республики». Те боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может быть. А россия боится, что Украина может прийти и хочет нейтральный статус, чтобы Украина никогда туда не пришла. То есть, много вопросов. А у меня вопрос самый главный: «что мы все хотим, чтобы там было?» – сказал Президент.

В то же время Зеленский добавил, что встречу вряд ли стоит проводить, пока не будет ясно, какие именно страны готовы стать гарантами безопасности и на каких условиях, потому что от этого также будет зависеть ход переговоров. Также он добавил, что переговоры дипломатическим путем должны состояться тогда, когда россия закончит эту войну.

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«Можно думать о дипломатии, а они хотят решать вопросы дипломатическим путем, когда идет война. Это очень сложно, и поэтому они хотят забрать какую-нибудь нашу территорию оккупировать побольше, чтобы оказать такое давление. Ну, тогда это не о дипломатии. А для чего мы встречаемся? Для меня непонятно, что встречаться, если у них желание все захватить государство», — сказал Зеленский. В целом, добавил он, Украина готова вести диалог по многим спорным вопросам и искать общие пути.

Как известно, 24 февраля россия начала новый этап восьмилетней войны против Украины – полномасштабное наступление. Враг совершает массированные обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов и сел. ВСУ, Силы территориальной обороны и весь украинский народ эффективно сопротивляются российским войскам и наносят им большие потери.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ