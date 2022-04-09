Зеленский поблагодарил канцлера Австрии за поддержку Украины

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09.04.2022 15:15

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил федерального канцлера Австрии Карла Негаммера за визит в Украину и поддержку нашего государства.

Об этом он сказал на совместном брифинге в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

"Визит господина канцлера в Киев решающий в этот день, очень важный для нас… Для нас очень важно, что он глубоко понимает нашу ситуацию, глубоко понимает последствия этой восьмилетней войны российской федерации против нас, особенно знает последствия после полномасштабного вторжения", — заявил глава государства.

Он также отметил, что канцлер Австрии решил посетить Бучу вместе со своей командой.

Как сообщал Укринформ, 9 апреля федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер прибыл в Украину.

Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область были освобождены от российских захватчиков в начале апреля. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ