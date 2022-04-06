россия дискредитирует все международные институты, в которых участвует — Зеленский

06.04.2022 00:51

Укринформ

росия в международных институтах пытается блокировать весь конструктив и распространять ложь, чтобы оправдать зло, которое творит

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент Укринформа.

"Совет безопасности ООН есть, а безопасности в мире нет, ни для кого. Это точно означает, что ООН пока не может выполнять функции, ради которых создавалась, и виновно в этом только одно государство — россия, дискредитирующая и ООН, и все другие международные учреждения, в работе которых до сих пор участвует", — сказал Зеленский.

Он добавил, что россия пытается заблокировать все конструктивное в международных институтах и использовать глобальную архитектуру ради того, чтобы распространять ложь, оправдывать зло.

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Как сообщалось, Великобритания, председательствующая в апреле в Совете Безопасности ООН, созвала 5 апреля заседание СБ для обсуждения массовых убийств, совершенных вооруженными силами России во время оккупации Бучи.

Зеленский, выступая на этом заседании сообщил, что Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности Организации Объединенных Наций. Он отметил, что офис может специализироваться на превентивных мерах по поддержанию мира. По его словам, мир имеет дело с "государством, которое превращает право вето в Совете Безопасности ООН в право смерти, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, позволяющей злу быть безнаказанным".

Фото: ОП

По материалам: Укринформ