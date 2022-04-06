Президент: Санкции против рф должны быть соизмеримы с тяжестью ее военных преступлений

Президент: Санкции против рф должны быть соизмеримы с тяжестью ее военных преступлений

06.04.2022 00:56

Укринформ

Санкции против россии должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений, совершаемых в Украине российскими войсками

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передає Укрінформ.

«Готовим новый пакет мощных санкций против россии за все то, что она сотворила против наших людей. Сейчас принципиальный момент, прежде всего, для западных лидеров. И это уже касается не того, как наши люди оценят новые санкции, и что о них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях будет оценено в самых западных обществах», — сказал глава государства.

По его словам, после того, что мир увидел в Буче, санкции против россии должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов.

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«Если после этого российские банки еще смогут функционировать, как обычно… Если после этого транзит товаров в россию будет продолжаться, как обычно… Если после этого страны Евросоюза будут платить россии за энергоносители, как обычно… То политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не как обычно. Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный», – отметил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства гражданских захватчиками.

24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

По материалам: Укринформ