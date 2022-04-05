За зверства в Украине будут отвечать все, кто их совершал и отдавал приказы – Госдеп
За зверства в Украине будут отвечать все, кто их совершал и отдавал приказы – Госдеп
04.04.2022 23:40
Укринформ
Соединенные Штаты работают вместе с союзниками и партнерами, чтобы поддержать уголовный процесс, осуждение и привлечение к ответственности всех, кто совершал зверства и военные преступления в Украине, а также отдавал приказы
С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Все ответственные за эти зверства, а также те, кто отдает им приказы, должны быть привлечены к ответственности. Их действия не смогут и не останутся безнаказанными», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что США помогают отслеживать и документировать факты зверств. Эта информация направляется соответствующим международным учреждениям, уполномоченным вести расследование и устанавливать вину.
Читайте также: Буча теперь навсегда вошла в историю военных преступлений и уничтожения людей – Зеленский
Кроме того, Прайс сообщил, что Соединенные Штаты поддержали инициативу Офиса Генпрокурора Украины о создании международной следственной группы по расследованию военных преступлений РФ.
Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на россию и вместе с союзниками и партнерами готовят введение новых санкций. Кроме того, по его словам, предпринимаются «быстрые и решительные» шаги, обеспечивающие Украину большим количеством оборонительного оружия.
«Мы делаем все, что можем в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить давление на путина, укрепить позиции Украины на поле боя, а также за столом переговоров, чтобы положить конец ужасам этой войны, и чтобы свободная и демократическая Украина могла восстановиться и стать сильнее, чем раньше», — подчеркнул представитель Госдепартамента США.
Как сообщал Укринформ, Европейский Союз и его институты, в том числе Europol и Eurojust, также помогут Украине в фиксации и документировании преступлений, совершенных оккупантами против мирного населения в Буче и других городах Украины.
По материалам: Укринформ