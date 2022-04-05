Каждое слово сострадания и восхищения партнеров я готов обменять на танк или самолет – Кулеба

Каждое слово сострадания и восхищения партнеров я готов обменять на танк или самолет – Кулеба

05.04.2022 15:59

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Запад после зверств россиян в Буче должен отбросить какие-либо колебания в предоставлении необходимого Украине оружия.

Как передает Укринформ, об этом глава украинской дипломатии заявил в интервью BBC Hardtalk.

«Бойня в Буче должна устранить любые колебания и нежелание Запада обеспечить Украину всем необходимым оружием, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и бронетехнику, чтобы защитить нашу страну и освободить ее от россиян», — сказал Кулеба.

Он добавил, что это касается санкций. По словам главы МИД, если кто-то из коллег из Европы или за океаном попытается сказать ему, что какие-то санкции неуместны, слишком жесткие и не должны вводиться, он сочтет это предательством жертв Бучи и мирных жителей других городов, которых убили.

«Резня в Буче меняет правила игры относительно того, как Запад должен продолжать поддерживать Украину», — убежден Кулеба.

Он отметил, что благодарен партнерам за то, что они сделали для помощи Украине. В то же время министр отметил, что еще многие украинские села и города в разных уголках страны остались под властью россии.

«И мы не знаем, что там происходит. Я не принимаю никаких полумер. Мы не просим ничего экстраординарного. Мы только просим предоставить нам все необходимое для освобождения нашей страны, чтобы предотвратить большие российские преступления и спасти жизнь мирных жителей», — акцентировал глава украинской дипломатии.

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Кулеба отметил, что за последние недели после начала войны слышал от партнеров сотни слов сострадания и восхищения.

«Но я готов менять каждое слово сострадания и восхищения на танк или самолет или на эмбарго на газ и нефть, которые помогут мне спасти жизнь в Украине», — заявил глава МИД.

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Как сообщал Укринформ, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц. В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронены почти 300 человек, по улицам лежат десятки тел, некоторые из них — со связанными руками.

По материалам: Укринформ