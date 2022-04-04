Зеленский: После зверств россиян трудно говорить о переговорах, но как Президент я должен это сделать

Зеленский: После зверств россиян трудно говорить о переговорах, но как Президент я должен это сделать

04.04.2022 00:22

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что после зверств российских военных в Украине ему как человеку трудно говорить о любых переговорах с рф, но как Президент он должен это сделать

Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу CBS, видео которого обнародовано на странице Президента в Фейсбуке, передает Укринформ.

"У меня как у Президента Украины не может просто быть человеческой позиции по отношению к президенту Владимиру Путину и к диалогу с рф. Я должен отстаивать интересы своего государства. И потому, поверьте мне, сложно вообще говорить о том, как после того зверства, которое они сотворили, как мы вообще можем вести с россией любые переговоры. Это сложно, если говорить на человеческом уровне. Но как Президент я должен это сделать. Потому что любая война должна закончиться", — заявил Зеленский.

По его словам, с точки зрения простых людей сложно говорить, что эта война должна закончиться миром, но, как Президент, он считает, что кроме переговоров, другого пути нет. "Учитывая тысячи погибших, меня как человека не устраивает (завершение войны просто миром. – Ред.). Но как Президент я должен сказать, что другого пути, как диалог, нет, если мы не хотим, чтобы сотни тысяч, или миллионы погибли", – сказал Президент.

В то же время он отметил, что провести переговоры для завершения войны возможно только тогда, когда есть согласие двух сторон "и понимание или хотя бы желание понять, что должен быть диалог". "Выстрелами ничего не решишь с Украиной, мы будем стоять до конца. Поэтому я готов к диалогу, о котором я говорю весь свой президентский срок", — подчеркнул Зеленский.

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24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска российских захватчиков обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

После освобождения нескольких городов близ Киева появились шокирующие фото из Бучи, свидетельствующие о новых страшных преступлениях россиян на территории Украины.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ