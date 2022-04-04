За военные преступления в Буче несет ответственность российская армия — канцлер Австрии

За военные преступления в Буче несет ответственность российская армия — канцлер Австрии

03.04.2022 23:12

Укринформ

Федеральный канцлер Республики Австрия Карл Нехаммер назвал расстрелы гражданских людей в Буче военными преступлениями, ответственность за которые несет российская армия

Как передает Укринформ, об этом глава австрийского правительства написал в Фейсбуке.

"Ужасающие картины расстрелянных в Буче мирных жителей показывают: там совершены военные преступления. Эти преступления должны быть полностью расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Ответственность за это несет российская армия", — заявил Нехаммер.

Канцлер добавил, что расследование и документирование этих преступлений должно производиться независимыми наблюдателями.

Как сообщал Укринформ, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц.

В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронены почти 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Фото: EPA-EFE

По материалам: Укринформ