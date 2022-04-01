МИД: россия не избежит ответственности за военные преступления, блокируя миссию ОБСЕ

МИД: россия не избежит ответственности за военные преступления, блокируя миссию ОБСЕ

01.04.2022 10:08

Укринформ

Блокирование россией мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине подтверждает сознательный выбор москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины о прекращении с сегодняшнего дня действия мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине из-за позиции рф, передает Укринформ.

В МИД отметили, что среди ключевых задач миссии были уменьшение напряжения и развитие мира, стабильности и безопасности.

"Блокирование мандата миссии подтверждает сознательный выбор москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины. Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности", — заявили в пресс-службе. внешнеполитическом ведомстве.

В то же время отмечается, что деструктивная позиция рф не позволит избежать ответственности ни ее военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов.

В МИД подчеркнули, что Украина заинтересована в продолжении мониторинговой деятельности миссии в пределах всей международно признанной территории государства.

"В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям польского председательства и генерального секретаря ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине", — отметили в ведомстве.

Как сообщалось, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине была создана в марте 2014 года по запросу правительства Украины в ОБСЕ и консенсусному решению всех 57 государств-участников, включая рф.

Мандат миссии продолжался каждый год, последний годовой период – с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польское председательство продолжит консультации с государствами-участниками относительно будущей роли и присутствия ОБСЕ в Украине.

По материалам: Укринформ