Зеленский обсудил с президентом Евросовета продвижение Украины к ЕС

31.03.2022 18:58

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем продвижение Украины в Евросоюз.

Об этом глава государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

"Провел очередные переговоры с президентом Европейского совета. Обсудили ключевые для нас вопросы – процесс переговоров с РФ, перспективы восстановления мира, а также продвижение Украины к членству в ЕС. Ценю поддержку со стороны наших европейских партнеров и друзей!" – написал Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ