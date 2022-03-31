Австралия предоставит 18,7 миллионов ​​долларов военной помощи Украине

31.03.2022 18:14

Укринформ

Австралия объявила о предоставлении дополнительной оборонной военной помощи Вооруженным силам Украины в размере 18,7 млн ​​долларов.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Фейсбуке, передаёт Укринформ.

«Сегодня Австралия объявила о предоставлении дополнительно 25 миллионов австралийских долларов (около 18,7 млн долларов США – ред.) оборонной военной помощи Вооруженным силам Украины. Таким образом, общая военная помощь Австралии достигнет 116 миллионов долларов», — отметил он.

Мирошниченко заметил, что кроме этой поддержки Австралия предоставляет 65 миллионов долларов гуманитарной помощи, 70 тыс. тонн энергетического угля для обеспечения энергетических потребностей Украины, а также временные защитные визы и поддержку украинских общин в Австралии.

По словам посла, новый пакет дополнительной оборонной военной помощи будет включать тактические приманки, беспилотные летательные и беспилотные наземные системы, пайки и медицинские товары.

«Правительство Австралии будет продолжать определять возможности для дальнейшей военной помощи там, где оно может быстро предоставить необходимые возможности ВСУ», — подчеркнул дипломат.

Как сообщал Укринформ, ранее в четверг Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна вводит таможенную пошлину в 35% на все товары, которые будут импортированы из россии и беларуси, в дополнение к уже действующим таможенным пошлинам.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии.

С 24 февраля в Украине продолжается новый этап российско-украинской войны. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Весь украинский народ восстал на борьбу с врагом и дает ему достойный отпор.

Европейский Союз, США, другие страны применили мощные санкции против россии как страны-агрессора.

Фото: Фейсбук Василия Мирошниченка

По материалам: Укринформ