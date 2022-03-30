Политика

Российская делегация уехала из Турции — Арахамия

Photo of Admin Admin Send an email 56 минут agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

Российская делегация уехала из Турции - Арахамия

Российская делегация уехала из Турции — Арахамия

30.03.2022 15:01

Укринформ

Украинская переговорная делегация намерена сегодня провести ряд встреч с турецкими высокими должностными лицами, а российская — уже покинула Турцию.

Об этом глава украинской делегации, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в Телеграме, передает Укринформ.

"Российская делегация покинула Турцию. Члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за границей", — отметил он.

В частности, по словам Арахамии, 30 марта запланированы встречи с высокими должностными лицами Турции, в ходе которых будет обсуждаться сотрудничество в военно-технической сфере. После этого, сегодня же, представители украинской делегации вернутся в Украину.

Как сообщал Укринформ, 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. После него украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению российско-украинской войны, среди которых — подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 56 минут agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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