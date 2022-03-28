Зеленский поговорил с Шольцом: Санкции против россии должны усиливаться

Зеленский поговорил с Шольцом: Санкции против россии должны усиливаться

28.03.2022 18:26

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом ход переговоров с российской федерацией и противодействие Украины российской агрессии.

Как передает Укринформ, об этом глава государства сообщил в Твиттере.

«Обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом ход переговорного процесса. Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступления рф. Выразил благодарность за помощь, предоставляемую Германией. Давление на россию должно продолжаться, санкции – ужесточаться», – отметил Зеленский.

24 февраля президент рф путин объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ