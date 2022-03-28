Политика

Зеленский поговорил с Шольцом: Санкции против россии должны усиливаться

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 28 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский поговорил с Шольцом: Санкции против россии должны усиливаться

Зеленский поговорил с Шольцом: Санкции против россии должны усиливаться

28.03.2022 18:26

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом ход переговоров с российской федерацией и противодействие Украины российской агрессии.

Как передает Укринформ, об этом глава государства сообщил в Твиттере.

«Обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом ход переговорного процесса. Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступления рф. Выразил благодарность за помощь, предоставляемую Германией. Давление на россию должно продолжаться, санкции – ужесточаться», – отметил Зеленский.

24 февраля президент рф путин объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 28 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Главное за понедельник: за газ рублями платить не будут, Украина потеряла почти $565 миллиардов из-за войны

8 минут ago

В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем

1 час ago

Німеччина заборонила демонстрацію рашистського символу «Z»

2 часа ago

В Госспецсвязи рассказали, как спутники Starlink помогают ВСУ

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button