Высший совет правосудия призвал исключить рф из состава ООН и ОБСЕ

27.03.2022 05:56

Укринформ

Высший совет правосудия обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и к директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи с просьбой немедленно инициировать вопрос об исключении российской федерации из состава организаций.

Как передает Укринформ, об этом информируют в Высшем совете правосудия.

«Мы обращаемся к Управлению верховного комиссара ООН и БДИПЧ ОБСЕ: немедленно инициировать вопрос об исключении российской федерации из состава ОБСЕ! Считаем, что решение об исключении россии будет иметь положительный характер, поскольку страна-агрессор, которая не разделяет демократические европейские ценности и не соблюдает нормы международного права, не может быть членом ООН и ОБСЕ», — подчеркнули в ВСП.

Отмечается, что соответствующие письма за подписью исполняющего обязанности главы ВСП Виктора Грищука направлены в указанные организации.

ВСП акцентирует, что агрессивное захватническое поведение россии не совместимо с принципами и ценностями международных организаций, которые руководствуются правом и нацелены на сохранение мира во всем мире.

В частности, отмечается, что нормы международного гуманитарного права и нормы международного права в сфере прав человека предусматривают, что все стороны конфликта должны делать все от них зависящее для гарантирования того, что гражданское население и раненые могут быть перемещены из мест опасности, а также им должен быть предоставлен быстрый и беспрепятственный доступ к медицинскому оборудованию и персоналу, а также еда и одежда для младенцев и маленьких детей.

“Несмотря на эти и все другие международные документы, за время войны, которую начала россия и которая длится уже целый месяц, на территории нашей страны было разрушено более тысячи жилых домов, сотни учебных заведений, оборвано более трех тысяч жизней обычных украинцев, в том числе 136 детей. С начала боевых действий, по данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты выпустили 467 ракет наземного и морского базирования, провели 1 804 авиационных налета. За время войны, которую развязала россия против Украины, по украинским городам нанесено более 1100 ракетных ударов. Это в 11 раз больше, чем в войне в Сирии. На сегодняшний день это количество только увеличивается”, — подчеркнули в ВСП.

Отмечается, что оккупанты хаотично расстреливают украинские города и 90% этих обстрелов совершают в отношении невоенных объектов.

Ракеты направляются на обычные торговые центры в Киеве и жилые дома. С начала полномасштабного вторжения в Киеве было повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 12 школ и шесть детских садов. В Херсоне была открыта стрельба по людям, вышедшим на митинг против оккупации. В Николаеве российские захватчики разбомбили психбольницу. В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений. 72 из них разрушены полностью. Это более 220 школ, 155 детских садов”, — говорится в сообщении.

В ВСП отмечают, что российские военные, в нарушение многочисленных международных конвенций, продолжают совершать нападения на медицинские учреждения. В частности, убиты 6 украинских медиков, еще 16 получили ранения. Также россияне обстреляли 135 больниц, 9 из которых разрушены дотла. Кроме того, под обстрелы попали 43 автомобиля скорой помощи.

Несмотря на эти зверства, Россия остается членом уважаемых международных организаций, акцентирует ВСП.

Как сообщалось, 24 февраля президент россии путин объявил о начале широкомасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ