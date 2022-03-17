Резников назвал кремль коллективным Гитлером XXI века

17.03.2022 00:28

Укринформ

Министр обороны Алексей Резников выступил на внеочередном заседании Североатлантического совета, где отметил, что после провала тактики блицкрига кремль перешел к тактике террора – с массовыми убийствами гражданских, разрушениями и жестокостью. По словам министра, Кремль – это коллективный Гитлер ХХІ века

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Минобороны.

Выступая перед министрами обороны стран членов Альянса, Резников сообщил, что за три недели активной фазы войны российские захватчики уже убили 103 украинских ребенка, искалечили – более 100, убили около 3 000 мирных граждан.

Он сообщил, что российские захватчики совершают геноцид в Мариуполе, а количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

«Оккупанты совершают настоящий акт геноцида в Мариуполе. Его стирают с лица земли авиацией, ракетами и артиллерией. Местные власти оценивают потери гражданских уже около 20 тыс. человек. И это число растет по минутам», — говорится в сообщении.

Как говорится, война против Украины – это война против мира. Пожелав уничтожить Украину, россия пошла войной против гуманизма, международного права, мира и свободы – ценностей, которые делают нас людьми, а не машинами или зверьми. В полях и городах Украины люди наши люди борются против зверей в машинах.

Министр заверил, что украинская армия – управляема и боеспособна. Десятки тысяч патриотов взяли в руки оружие, чтобы защитить Украину. Все украинские воинские части действуют как единый организм и по замыслу Ставки Верховного Главнокомандующего в Киеве.

Резников также сообщил, что «россия уже потеряла больше солдат, чем за две чеченские войны. Более 13 тысяч военных, более 400 танков и 1200 бронемашин. Мы сбили 80 самолетов и почти 100 вертолетов. Мы ликвидировали несколько российских генералов».

В то же время он отметил, что последствия преступных действий российских захватчиков могут оказаться катастрофическими. Ведь они уже захватили две украинские атомные станции – Чернобыльскую и Запорожскую, кремль уже сейчас атакует ядерный объект и этим подвергает опасности миллионы людей.

Министр напомнил, что уже три миллиона беженцев из Украины спасаются в соседних странах. Их может быть в несколько раз больше. Миграционный кризис, связанный с войной в Сирии, которая тоже во многом была инспирирована россией, будет превышен, если НАТО будет сидеть сложа руки.

По мнению Резникова, удары россии по нейтральной стране или стране НАТО в Европе – это только вопрос времени.

«Кремль – это коллективный Гитлер ХХІ века. Это не метафора и не преувеличение. Время слов, деклараций, выражения намерений истекло. Настало время действий. Сейчас время сильных решений, которые сформируют новый мировой порядок, основанный на праве, гуманизме, правде и справедливости, где террористы и тираны не смогут диктовать волю», — подчеркнул Резников.

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24 февраля президент россии путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение, объявлена ​​всеобщая мобилизация, страна дает отпор захватчикам.

По материалам: Укринформ