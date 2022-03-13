Рада может провести заседание в начале следующей недели — Корниенко

13.03.2022 05:59

Укринформ

Верховная Рада проведет пленарное заседание ориентировочно в начале следующей недели

Об этом первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко сообщил в эфире национального телемарафона, передает корреспондент Укринформа.

"Мы готовим следующее заседание. Оно будет на следующей неделе. Ориентировочно в начале недели. По соображениям безопасности мы не сообщаем точные координаты, а уже по факту отчитаемся", – отметил он.

Первый вице-спикер сообщил, что повестка дня будет предусматривать много законопроектов. По его словам, среди основных направлений, запланированных к рассмотрению законодательных инициатив, – экономическое и военное.

Корниенко уточнил, что речь идет о проектах законов, способствующих снижению цен на горючее, урегулированию механизма привлечения иностранных добровольцев к защите Украины, а также об урегулировании ответственности военнослужащих.

Как сообщал Укринформ, 3 марта в Верховной Раде состоялось пленарное заседание, в ходе которого было принято 14 законов и одно постановление.

По материалам: Укринформ