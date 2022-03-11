Политика

Фейками о «биологическом оружии» кремль хочет оправдать путинскую войну в Украине – посольство США

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
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Фейками о «биологическом оружии» кремль хочет оправдать путинскую войну в Украине – посольство США

Фейками о «биологическом оружии» кремль хочет оправдать путинскую войну в Украине – посольство США

11.03.2022 15:39

Укринформ

Кремлевские пропагандисты годами распространяют дезинформацию о разработке биологического оружия, чтобы оправдать путинскую войну в Украине.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Твиттере.

«Дезинформация с ложными заявлениями о том, что секретные лаборатории разрабатывают биологическое оружие, годами распространяется кремлевской пропагандистской экосистемой, а также китайскими государственными СМИ, чтобы оправдать путинскую войну в Украине», — заявили американские дипломаты.

Как сообщалось, на прессконференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в турецкой Анталии, глава МИД россии лавров заявил, что Пентагон создал несколько десятков военно-биологических лабораторий на украинской территории.

24 февраля президент россии путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Украина официально направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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