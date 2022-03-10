Политика

Кулеба – гендиректору МАГАТЭ: россия должна немедленно вывести войска с ЧАЭС и ЗАЭС

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 10 марта, 2022
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Кулеба – гендиректору МАГАТЭ: россия должна немедленно вывести войска с ЧАЭС и ЗАЭС

Кулеба – гендиректору МАГАТЭ: россия должна немедленно вывести войска с ЧАЭС и ЗАЭС

10.03.2022 15:45

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси настаивал на немедленном выводе россией своих войск с Чернобыльской и Запорожской АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в Европе.

Как передает Укринформ, об этом глава украинской дипломатии сообщил в Твиттере.

«Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Анталии для обсуждения путей обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России. Я настаиваю: россия должна немедленно вывести вооруженные силы с Чернобыльской и Запорожской АЭС, чтобы предотвратить катастрофу в Европе», — сказал Кулеба.

Как сообщал Укринформ, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетел в турецкую Анталию, где сегодня находятся главы МИД Украины и РФ, для обсуждения вопросов обеспечения безопасности ядерных установок Украины.

ЧАЭС была захвачена российскими войсками 24 февраля. ЗАЭС находится под контролем российской армии с 4 марта.

В результате действий российских оккупантов ЧАЭС полностью обесточена. Боевые действия продолжаются. В этой связи провести ремонтные работы и восстановить энергопитание пока невозможно.

НЭК «Укрэнерго» ждет безопасный коридор, чтобы восстановить электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции.

Данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на захваченных оккупантами Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях, перестали поступать в МАГАТЭ.

В Анталии 10 марта состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Турции и России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи в Анталии с главами МИД Турции и россии заявил, что Украина отвергнет любые попытки навязать модель, которая предусматривает признание в той или иной форме временного управления россиян над украинскими ядерными объектами.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 10 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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