Кулеба сказал, кто должен подписать новые гарантии безопасности для Украины
Кулеба сказал, кто должен подписать новые гарантии безопасности для Украины
09.03.2022 00:48
Укринформ
Для Украины должны разрабатываться настоящие, жесткие гарантии безопасности, под которыми должны подписаться постоянные члены Совета Безопасности ООН, россия и другие государства.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Укринформ.
«Безусловно, нам не нужен второй Будапештский меморандум, потому что все, что в нем написано, – то, что в случае угрозы Украине участники Будапештского меморандума проведут консультации. Это ни о чем… Это не были настоящие гарантии», — отметил он.
Кулеба выступил за настоящие, жесткие гарантии для Украины и подписаться под ними должны, по мнению Киева, постоянные члены Совета Безопасности ООН, россия и другие государства в зависимости от сложившейся дипломатической конфигурации.
Министр также подчеркнул, что ключевая задача Президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии – это безопасность государства в обозримой перспективе.
«Первый шаг этой безопасности – это прекращение войны, второй – это наши территории, и дальше уже развитие Украины в безопасной среде», — подытожил глава украинской дипломатии.
Как сообщалось, 1 марта Зеленский заявил, что Украина готова говорить о гарантиях ее безопасности, но это зависит от партнеров.
По материалам: Укринформ