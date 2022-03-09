Кулеба сказал, кто должен подписать новые гарантии безопасности для Украины

Кулеба сказал, кто должен подписать новые гарантии безопасности для Украины

09.03.2022 00:48

Укринформ

Для Украины должны разрабатываться настоящие, жесткие гарантии безопасности, под которыми должны подписаться постоянные члены Совета Безопасности ООН, россия и другие государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«Безусловно, нам не нужен второй Будапештский меморандум, потому что все, что в нем написано, – то, что в случае угрозы Украине участники Будапештского меморандума проведут консультации. Это ни о чем… Это не были настоящие гарантии», — отметил он.

Кулеба выступил за настоящие, жесткие гарантии для Украины и подписаться под ними должны, по мнению Киева, постоянные члены Совета Безопасности ООН, россия и другие государства в зависимости от сложившейся дипломатической конфигурации.

Министр также подчеркнул, что ключевая задача Президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии – это безопасность государства в обозримой перспективе.

«Первый шаг этой безопасности – это прекращение войны, второй – это наши территории, и дальше уже развитие Украины в безопасной среде», — подытожил глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, 1 марта Зеленский заявил, что Украина готова говорить о гарантиях ее безопасности, но это зависит от партнеров.

По материалам: Укринформ